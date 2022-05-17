Женщины смогут подключиться к форуму «Здоровье» в Подмосковье онлайн 26 мая

Женский форум «Здоровье» пройдет в Подмосковье 26 мая. Он соберет более 300 участниц. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Форум покажут онлайн на YouTube-канале «Союз женщин России», а также на «360 Новости» и в социальных сетях телеканала — VK и ОК.

Экспертами станут ведущие специалисты в области медицины. Они поднимут темы избыточного веса, профилактики болезней, здорового сна, аллергии, проблем с иммунитетом и не только.

Участницам расскажут о микробиоте глазами гастроэнтеролога, а также они узнают, можно ли предотвратить онкологические заболевания.

Отдельное внимание уделят вопросам о витаминах, генетике, сохранении молодости, стрессоустойчивости.

Спикерами будут президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Кроме того, участие примут заместитель председателя Совета федерации Федерального собрания России Галина Карелова, первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Ольга Забралова и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова.