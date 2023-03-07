07 марта 2023, 14:02
Женщины смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Подмосковья 8 Марта
Женщины смогут бесплатно проехать на всех маршрутах компании «Альфа Грант» 8 Марта. Это более 200 маршрутов в 15 округах Московской области.
В министерстве транспорта Подмосковья отметили, что транспортные средства компании курсируют в Балашихе, Видном, Долгопрудном, Домодедове, Истре, Можайске, Мытищах, Наро-Фоминске, Лобне, Ногинске, Одинцове, Подольске, Раменском, Химках и Щелкове.
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Жителям и гостям Московской области напоминают, что в Международный женский день автобусы будут работать по расписанию субботы.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил пригласить в Подмосковье сильного перевозчика. По его словам, пассажиры не должны зависеть от одной транспортной компании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
8 Марта
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