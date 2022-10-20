Женщины-предприниматели выступят на семейном фестивале в Лобне 23 октября | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 19:54 Женщины-предприниматели выступят на семейном фестивале в Лобне 23 октября

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Всероссийский фестиваль «Умный город. Моя семья» пройдет в Лобне 23 октября в ТДЦ «Мельница». Для участников проведут культурные и образовательные мероприятия, в том числе программа с участием женщин-предпринимателей.

В ходе программы на фестивале выступят представительницы движения «Деловые Женщины Лобни», а также спикеры и бизнес-тренеры федерального уровня.

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Предпринимательницы станут спикерами на воркшопах и бизнес-сессиях, тема которых — «Кто она — женщина-лидер в эпоху перемен? Каково ее влияние на страну, семью, мир?». Среди них Ольга Реутова — директор по маркетингу в «Фабрике сайтов», эксперт с десятилетним опытом и преподаватель ведущих проектов, а также тренер по продажам и невербальному влиянию Жанна Диденко.

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Председатель «Деловых женщин Лобни» Ольга Феляева рассказала, что бизнес-блок не случайно попал в программу фестиваля, ведь современные женщины часто стоят перед выбором — семья или карьера.

«В том числе и о том, как делать это мастерски и филигранно, мы расскажем в рамках нашей программы. Актуальные способы организации бизнес-процессов и нужные знания дают такие возможности и навыки желающим», — рассказала она.

На фестивале также пройдут мастер-классы о профориентации, организации пространства и арт-терапии. Стать участником можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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