Подмосковье 02 марта 2023, 10:37 Женщины из Химок объединились и начали шить одежду для участников СВО Фото: Дарья Писмаркина.

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Жительницы микрорайона Левобережного в Химках присоединились к акции «Шьем для наших». Они сами изготавливают и отправляют в зону СВО и госпитали белье, шапки, толстовки, нижнее белье и другие нужные вещи.

Марина Гришина — координатор волонтерского движения «Шьем для наших» в Химках. Она организовала сообщество, которое очень быстро объединило желающих помочь женщин микрорайона Левобережного.

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«Когда услышала про акцию, подумала, что уж подушку-то я сошью. Начала, а вскоре нашла огромное количество единомышленников. Сейчас в нашем Telegram- канале более 160 подписчиков», — рассказывает Гришина.

Почти все участницы движения — работающие женщины, но они находят время для помощи тем, кому она необходима. Химчанки делают чехлы на ампутированные конечности, носки, подушки разных форм, шорты на липучках и многое другое. Заказы поступают напрямую из госпиталей, а что-то уходит на передовую.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал бойцам СВО награды и новую экипировку.