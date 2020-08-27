Женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя детьми сняли с рейса в Турцию

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию в Шереметьево, где с рейса сняли маму с двумя детьми. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, детей временно поместили в больницу, они хорошо себя чувствуют.

«Сегодня в Шереметьево с рейса, следующего в Турцию, сняли маму с двумя детишками — двух и четырех лет. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Малыши по акту полиции помещены в больницу, пока побудут там. Они хорошо себя чувствуют. Завтра, если разрешат медики, мальчики будут временно определены в социально-реабилитационный центр», — сообщила Ксения Мишонова.

Женщина является жительницей Тверской области. Сейчас идет розыск папы, который зарегистрирован в Москве, а также возможных родственников. В ближайшее время состоится совещание комиссий по делам несовершеннолетних Московской области и Твери, чтобы скоординировать дальнейшие действия, добавила Мишонова.