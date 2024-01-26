Подмосковье 26 января 2024, 15:13 Женщину с вдвое превышенными показателями калия спасли в больнице в Щелкове Пресс-служба Щелковской больницы

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Женщина в возрасте 69 лет поступила в кардиологическое отделение больницы в Щелкове. Она жаловалась на нарушение ритма сердца, тяжесть и судороги в ногах. Врачи выявили у нее сильное превышение показателей калия.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, из-за симптомов женщина решила добавить в рацион больше пищи, содержащей калий, и дополнительно принимала препараты. В результате анализы показали сильное превышение.

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По словам заведующей отделением дневного стационара кардиологического профиля Екатерины Чурсиной, пациентке провели инфузионную терапию, при которой препараты вводятся в организм через кровь.

«И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», — сказала она.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписала. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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