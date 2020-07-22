«Мало сказать, что подарили жизнь». Женщину с тяжелой формой COVID-19 удалось спасти после комы в Ногинске

Пациентку с крайне тяжелой формой COVID-19 спасли в Ногинской центральной районной больнице. Там Юлия Циркова полтора месяца не выходила из комы, была на искусственной вентиляции легких. Когда врачи вернули ее к жизни, женщине пришлось заново учиться дышать, есть, пить и ходить.

Сегодня эту историю знает каждый сотрудник COVID-стационара Ногинска. Почти четыре месяца назад инфекционное отделение приняло женщину с острой двусторонней пневмонией. Тогда же стало понятно, что дышать она сможет только при помощи ИВЛ. Врачи начали бороться за жизнь мамы двоих детей.

Сейчас облегчение от мысли, что это все уже закончилось. И радость безмерная. Подарили вторую жизнь, и даже мало так сказать Юлия Циркова.

В апреле небольшая температура не вызвала у Юли опасений. Но хроническое заболевание легких и коронавирус привели к тому, что скорая помощь забрала женщину в реанимацию.

«Паника сразу возникает из-за нехватки кислорода. И это паника огромная. Но врач сказал мне, что трубка — мое спасение. Сказал, что все будет хорошо», — поделилась пациентка.

В реанимации Юлия впала в кому, выйти из которой получилось через полтора месяца. Затем она словно заново училась жить.

Поначалу мне казалось, что я не смогу. Я знала, что должна, но было очень тяжело. Потом как-то взяла себя в руки. Врачи поддерживали Юлия Циркова.

Со дня поступления Юлии в стационар за ее здоровьем постоянно следила заведующая консультативно-диагностическим центром Ногинской ЦРБ Вера Виткалова. По ее словам, за всю практику не было таких тяжелых случаев.

Она сразу привязалась к пациентке и ласково стала называть ее Юлечкой. Врач и медсестры поддерживали не только здоровье, но и внешний вид пациентки.

И девочки очень ухаживали в реанимации. Они Юлечку переворачивали аккуратно, потому что атрофия крестцово-копчикового сочленения — она очень сложно лечится потом. Ухаживали и мыли. А однажды я прихожу — она с косичками лежит, такая ухоженная Вера Виткалова.

Врачи обещают выписать Юлию Циркову до конца июля. Первым делом она мечтает увидеть и обнять своих родных. Пока что она лишь из окна смогла вновь увидеть мужа и дочку после разлуки длиной в 3,5 месяца.