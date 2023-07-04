Подмосковье 04 июля 2023, 11:37 Женщину с риском ампутации ноги спасли в больнице в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 82 лет поступила в Региональный сосудистый центр в Сергиевом Посаде. Она жаловалась на сильные боли в правой ноге.

Как рассказали врачи, месяцем ранее пациентке установили стент в бедренную артерию и назначили препараты, препятствующие образованию тромбов. Женщина не стала принимать лекарства, и врачи выявили у нее тромбоз бедренной артерии. Кроме того, специалисты обнаружили некротические язвы из-за развившейся ишемии. Это могло привести к гангрене и ампутации.

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«Из бедренной артерии мы извлекли стент, содержащий плотные тромботические массы. Затем под ангиографическим контролем при помощи специальной металлической петли удалили атеросклеротические бляшки из бедренной и подколенной артерии. С помощью ангиопластики расширили артерии от голени до стопы», — рассказал заведующий отделением Игорь Дядьков.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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