Женщину с ребенком спасли от пожара в деревне Подольска

Работник пожарно-спасательной части № 247 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Хмельницкий спас женщину с ребенком из дома, расположенного рядом с горящим зданием.

Пожар произошел 19 мая в деревне Лемешово Подольского городского округа.

Начальник территориального управления № 14 Александр Землянский пояснил, что пожарный возвращался с суточного дежурства. Увидев черный дым, он поехал на машине к месту происшествия и сообщил о пожаре диспетчеру службы 112.

«На месте возгорания Максим Хмельницкий обнаружил, что жилой дом горит по всей площади и пожар угрожает соседнему зданию, у которого от высокой температуры оплавился сайдинг. По словам соседей, именно в этом доме находились люди. Пожарный стучал в дверь, пока не разбудил спящую женщину с ребенком, а затем эвакуировал их», — рассказал Александр Землянский.

До прибытия пожарных спасатель обесточил здания и определил, где находится ближайший пожарный гидрант.

«Максим Хмельницкий передал руководителю тушения пожара собранные за время нахождения в деревне сведения. Благодаря правильным и своевременным действиям огнеборца, проявившего во внеслужебное время гражданскую сознательность, ответственность и профессионализм, трагедию удалось предотвратить и потушить пожар», — сообщил Александр Землянский.