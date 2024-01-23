Подмосковье 23 января 2024, 11:27 Женщину с переломами плеча успешно прооперировали в больнице в Долгопрудном после ДТП Unsplash

Читать 360tv в

Бригада скорой помощи доставила 75-летнюю женщину с переломами правого плеча, костей левого предплечья и правой большеберцовой кости в приемное отделение больницы в Долгопрудном. Пациентка получила травмы в ДТП — ее сбила машина.

Сначала медики обработали раны, так как перелом плеча был открытым. После пациентку направили на операцию.

Реклама

«Врачи одномоментно выполнили четыре операции — остеосинтез мыщелков правого плеча, остеосинтез обеих костей левого предплечья, остеосинтез мыщелков правой большеберцовой кости», — сообщил заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Остеосинтез — это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Сейчас у женщины восстановилась подвижность плеча, однако, пациентке предстоит реабилитация в течение 2,5 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в 2024 году в Подмосковье возведут 22 объекта здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».