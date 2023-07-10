Подмосковье 10 июля 2023, 16:24 Женщину с ножевым ранением шеи спасли в Солнечногорске

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Врачи из Солнечногорска спасли 35-летнюю пациентку с ножевым ранением шеи. Бригада скорой помощи доставила женщину в областную больницу, где ей зашили поврежденную трахею.

После обследования врачи выявили повреждение трахеи и щитовидной железы, центральные артерии остались целы. Операция заняла около часа.

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«Для спасения жизни пациентки мы провели хирургическую обработку и ушили рану трахеи. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно», — рассказал врач-хирург Солнечногорской областной больницы Михаил Строителев.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение.

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