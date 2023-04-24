24 апреля 2023, 17:07
Женщину с гинекологической опухолью весом 8 килограммов спасли в Ступине
Женщина в возрасте 40 лет поступила в больницу Ступина с жалобами на увеличение живота. Врачи выявили у нее множественную миому матки весом восемь килограммов.
Выяснилось, что пациентка не посещала гинеколога и опухоль росла на протяжении нескольких лет. Ей провели операцию, после которой новообразование направили на гистологическое исследование, рассказал заведующий отделением Сергей Князев.
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«Мы провели пациентке плановую операцию. Из-за больших размеров миомы ее было сложно удалить. Однако благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Вес удаленного новообразования составил порядка восьми килограммов», — сказал он.
Сейчас женщина уже выписана и чувствует себя хорошо. Врачи напомнили о важности регулярного посещения гинеколога — только так можно выявить заболевание на ранней стадии и вылечить его.
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