Подмосковье 24 апреля 2023, 17:07 Женщину с гинекологической опухолью весом 8 килограммов спасли в Ступине

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Женщина в возрасте 40 лет поступила в больницу Ступина с жалобами на увеличение живота. Врачи выявили у нее множественную миому матки весом восемь килограммов.

Выяснилось, что пациентка не посещала гинеколога и опухоль росла на протяжении нескольких лет. Ей провели операцию, после которой новообразование направили на гистологическое исследование, рассказал заведующий отделением Сергей Князев.

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«Мы провели пациентке плановую операцию. Из-за больших размеров миомы ее было сложно удалить. Однако благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Вес удаленного новообразования составил порядка восьми килограммов», — сказал он.

Сейчас женщина уже выписана и чувствует себя хорошо. Врачи напомнили о важности регулярного посещения гинеколога — только так можно выявить заболевание на ранней стадии и вылечить его.

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