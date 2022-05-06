Женщину из ЛНР с осколочным ранением спасли врачи Солнечногорска

57-летняя пациентка с ранением обратилась в Солнечногорскую больницу. Татьяна Рудая приехала из Луганской Народной Республики.

Врачи обнаружили у нее осколочное ранение правого плеча и предплечья, а также открытый застарелый оскольчатый перелом правой плечевой кости со смещением. Травму пациентка получила еще 9 марта в результате взрыва снаряда. Она проходила лечение в местной больнице в ЛНР, здание которой было разрушено в результате обстрела.

Женщина некоторое время была вынуждена находиться в подвале и лечилась самостоятельно. Получить медицинскую помощь она смогла, только когда оказалась в Московской области. Врачи Солнечногорской областной больницы провели женщине срочную операцию.

Заведующий травматологическим отделением Солнечногорской областной больницы Одиноченко Илья считает, что женщина осталась жива чудом.

«Она проходила с ранением и оскольчатым переломом почти полтора месяца. Мы сделали все возможное, чтобы спасти женщину. Ситуация осложнялась тем, что кости успели неправильно срастись. Мы провели остеосинтез — репозицию костей, установили аппарат Илизарова. Руку удалось спасти», — рассказал врач.

Операция прошла успешно, состояние женщины стабильное. Она уже выписывается на амбулаторное наблюдение.

«Я очень благодарна всему персоналу Солнечногорской областной больницы и очень рада, что судьба привела меня именно сюда, здесь отличные врачи, профессионалы своего дела», — сказала Татьяна.