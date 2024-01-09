Подмосковье 09 января 2024, 14:52 Женщину 89 лет с тяжелой формой желчекаменной болезни спасли в больнице Балашихи

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Пациентку доставили в филиал № 3 Балашихинской больницы с жалобами на тошноту и острую боль в правом боку. УЗИ показало разрушение стенок желчного пузыря, наличие множества крупных камней в самом пузыре и в общем желчном протоке.

Врачи выявили запущенную желчекаменную болезнь с острым воспалительным поражением желчного пузыря. Выяснилось, что ранее у женщины периодически возникали приступы боли и тошноты после еды, но она не обращалась в больницу. Смягчать боль ей помогали таблетки и теплая грелка.

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«Желчный пузырь вместе с камнями мы удалили, также удалили камни из общего желчного протока. К сожалению, такие запущенные случаи нельзя прооперировать лапароскопически. Уже вторым этапом, малоинвазивно рассекли вход в проток и восстановили ход желчи», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

Контрольное УЗИ показало проходимость протока и отсутствие камней. Пациентка больше не испытывает болей и тошноты и уже выписана.

В 2024 году в Подмосковье заработает детский госпиталь в Красногорске и начнут строить областную больницу в Балашихе. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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