Подмосковье 23 января 2024, 11:37 Женщине в возрасте 41 года помогли родить в 8-й раз в перинатальном центре Щелкова Пресс-служба Щелковского ПЦ

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Врачи Щелковского перинатального центра помогли родить 41-летней женщине в восьмой раз. В результате на свет появилась здоровая девочка ростом 52 сантиметра и весом 3,3 килограмма.

Как рассказал главврач больницы Андрей Пастарнак, перинатальный центр оснащен самой современной техникой для помощи будущим мамам.

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«Наш перинатальный центр оснащен самой современной медтехникой, необходимой для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным», — сказал он.

Сейчас пациентка и новорожденная чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Узнать подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье жители могут по ссылке, а также через единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» по номеру 8 (800) 550-30-03.

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