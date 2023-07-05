Подмосковье 05 июля 2023, 09:58 Женщине с онемением пальцев руки помогли в больнице в Подольске Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 55 лет поступила в больницу Подольска с жалобами на боли и онемение пальцев руки. Врачи выявили у нее синдром запястного канала. При этом заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва.

Медики рассказали, что эта патология чаще встречается у женщин и связана с профессиональной деятельностью или образом жизни. На ее появление могут повлиять частые монотонные движения. Заболевание приводит к нарушению чувствительности рук и постепенной утрате двигательной активности.

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Нейрохирург Дмитрий Кудрявцев рассказал, что женщине провели операцию по восстановлению функции кисти эндоскопическим путем.

«Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут. Такой малоинвазивный метод позволил нам сократить период восстановления. После операции пациентка снова сможет вернуться к привычному образу жизни», — рассказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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