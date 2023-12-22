Подмосковье 22 декабря 2023, 13:47 Женщине 94 лет с переломом бедра помогли снова встать на ноги в больнице Электростали Минздрав МО

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Пациентка 94 лет поступила в травматологическое отделение Электростальской больницы с сильной болью в области бедра. Неприятные ощущения появились после того, как женщина неудачно упала. Врачи поставили неутешительный диагноз — перелом бедренной кости.

Женщина долго не соглашалась на операцию из-за возраста и сопутствующих заболеваний. Но врачи убедили, что результаты анализов и проведенные обследования позволяют провести манипуляцию.

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«Учитывая почтенный возраст пациентки, мы провели малоинвазивную операцию. Установили штифт через небольшие разрезы, перелом закрепили специальными фиксаторами, позволяющими в кратчайшие сроки восстановить пациента», — рассказал заведующий травматологическим отделением Андрей Мелешкин.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Для полного возвращения к самостоятельной ходьбе ей предстоит пройти реабилитацию.

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