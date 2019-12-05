Женщина взяла под опеку 17 детей. Куда уходят деньги на их содержание?

Воспитать ребенка — большой труд. Воспитать десятки детей — практически профессия. Большая семья Ларисы Колчевой состоит на данный момент из почти что двух десятков детей в возрасте от шести лет и старше.

Некоторые из них — с серьезными группами инвалидности и находятся под опекой женщины. Не так давно семья перебралась в городской округ Воскресенск Подмосковья из Кемеровской области. И сразу возникли проблемы при постановке подопечных детей на учет. Отсутствовали отчеты о тратах личных средств находящихся под опекой малышей. Лариса Артуровна не считает, что это серьезный проступок.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Ларисы Колчевой, все траты пособий по инвалидности и прочих выплат, выполнялись в интересах детей. Учитывая количество подопечных в размере двух десятков, каждый месяц набегает сумма в сотни тысяч рублей. В Подмосковье эта сумма еще больше. Но Лариса Артуровна настаивает на том, что переехала из-за родственников, а не детских выплат.

«Там платят на ребенка только шесть тысяч. И больше никаких благ. Однако же мы выживали, жили. Здесь другие суммы», — отметила Лариса Колчева, опекун 17 детей.

И на покупку дома ушли большие деньги — 14 миллионов рублей. Лариса Артуровна признается: использовала накопления детей. Однако разрешения на такие колоссальные траты выдавались Колчевой в местных кемеровских органах опеки и, как стало известно, незаконно.

Источник фото: телеканал «360»

«По версии следствия, в период с апреля по май текущего года подозреваемая (сотрудник кемеровских органов опеки), не имея полномочий, по просьбе опекунов изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных средств, принадлежащих приемным детям. В июне текущего года семья переехала на постоянное место жительства в другой регион. Вставая на учет, опекуны представили копии всех документов. Изучив которые, сотрудники опеки усомнились в подлинности некоторых из них», — уточнила Елизавета Москалева, следователь контрольно-следственного отдела СУ СК России.

Сотрудники воскресенских органов опеки вовремя забили тревогу. Их смутило, что на такую огромную семью — так мало документов. Более того, нет ни одной выписки со счетов детей.

Источник фото: телеканал «360»

«При проверке личных дел, при ознакомлении с личными делами детей, у нас возникли вопросы, потому что отсутствовала какая-либо информация по имуществу детей. Это и выписки из лицевых счетов, куда должна была поступать пенсия по инвалидности, пенсия по потере кормильца, алименты», — подчеркнула Ольга Гусева, начальник управления опеки и попечительства по г. о.Воскресенск.

Для кого-то мама, кому-то бабушка, Лариса Артуровна воспитала более 30 детей. Ее дочь, Елена, от мамы не отстает. В ее семье восемь приемных детей. Лариса Колчева не обижается, что многие считают это бизнесом. Говорит, ей просто завидуют. Не забывает и про подмосковную опеку. Сокрушается, что органы разорвали договор и лишили ее законной зарплаты.

«Я считаю неправильным было не дать нам время и расторгнуть с нами договор о приемной семье. Лишив нас с мужем вознаграждения, то есть зарплаты. И лишив вот этих детей материальных благ. Вот это я считаю неправильным», — сказала Лариса Колчева, опекун 17 детей.

Такая семья не выглядит стандартной. Дом больше похож на сезонный детский лагерь. С виду, детям здесь уютно и не скучно. По словам опеки, отбирать малышей никто и не планирует. Однако отчитаться за потраченные личные накопления своих подопечных Ларисе Артуровне все же придется.