Женщина, приехавшая из Белгородской области, родила в роддоме Подольска | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 16:27 Женщина, приехавшая из Белгородской области, родила в роддоме Подольска

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Роксана Жилина вместе с дочерью приехали из Белгородской области на прошлой неделе. И спустя несколько дней женщина родила сына в роддоме Подольска. Поздравили новоиспеченную маму губернатор Белгородской области, министр социального развития Подмосковья и глава округа.

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Роман появился на свет в подольском роддоме. Его мама и старшая сестра приехали из Белгородской области на прошлой неделе, и спустя несколько дней в семье случилось пополнение. Теперь для Романа и его семьи Подольск — город особенный.

С этим городом у меня связаны только лучшие эмоции. Спасибо огромное. Я даже предположить не могла, что может быть так хорошо Роксана Жилина

Новоиспеченного гражданина России приехал поздравить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко. Также он подчеркнул важность принятия решения о временном отъезде с приграничных территорий.

«Нужно все равно об этом говорить. Нужно показывать, что страна большая, что никто и никогда не оставит никого в беде. Что мы все вопросы всегда решим, когда вместе. Поэтому все будет хорошо», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Поздравления и цветы передали Роксане и от губернатора Андрея Воробьева. А глава городского округа Подольск рассказал, что уже все готово к приезду женщины с ребенком. Новорожденного вместе с мамой и сестрой поселят в центре «Родина» в отдельной комнате.