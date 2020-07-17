Женщина-Халк помогает устранять последствия прорыва дамбы в Рузе

Течением смывало бетонные плиты, деревья, автомобили и дома местных жителей. Сейчас на месте бывшей дороги через реку — огромный обрыв. Спасатели расчищают участок длиной более полутора километров, передвигают тяжелые веса, поэтому помощь пауэрлифтера — очень кстати.

«У них очень тяжелая работа, очень ответственная и очень опасная. Я тут чуть несколько раз не ушла под воду с головой, страшно. Я не ожидала увидеть такое», — призналась мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева.

Источник фото: телеканал «360»

Эта женщина перетягивала на себе автобусы, трамваи и вертолет. Поэтому покрышки весом 300 килограмм ей нипочем, а веса распиленных деревьев она вообще не чувствует. Но даже для профессиональной спортсменки эта тренировка в Рузе оказалась одной из самых сложных в жизни.

Многотонные машины — это все на чистом асфальте, хорошие автомобили, все чистое, а здесь сель, трясина, в любой момент может засосать. Это очень опасно Оксана Кошелева мастер спорта по пауэрлифтингу

Источник фото: телеканал «360»

Наравне с суровыми мужчинами из «Мособлпожспаса» Оксана Скала поднимала упавшие деревья и растаскивала строительный мусор, который смыло течением. Так спасатели работают уже больше недели. Каждый день - по 8 часов в воде. Глубина ручья в некоторых местах достигает двух метров, поэтому обломки бетона и деревья поднимают с лодки, расчищают путь воде, чтобы не допустить нового затопления.

Источник фото: телеканал «360»

«Их задача расчистить всю территорию, которая пострадала от подтопления, убрать все ветки и заграждения, которые препятствуют стоку воды», — прокомментировала старший эксперт по воспитательной работе Можайского «Мособлпожспаса Наталья Трубавина.

Если погода позволит, то это место полностью расчистят за выходные. После чего поднимут мусор наверх и укрепят берега.

Уже во время обеда Оксана Скала пообещала еще раз приехать к спасателям, чтобы отвлечь парней от тяжелой работы и показать мастер-класс по перетягиванию автомобиля. Кстати, помогая спасателям в воде, спортсменка на шаг приблизилась к своей мечте — она собирается перетянуть на себе корабль и установить мировой рекорд как женщина, которая смогла сдвинуть все виды транспорта.