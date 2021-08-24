Женщина-фермер из Подмосковья обучилась у итальянцев и открыла свою сыроварню

Домника Ротарь родилась в Молдавии, 13 лет жила в Италии и училась там делать сыр. Теперь женщина готовит молочное лакомство по итальянским рецептам в Электростали.

«В Италии есть такие курсы от государства — мы учимся, и они еще платят за это. Я выиграла три таких курса, было тяжело, там были все итальянцы, а я была одна русская», — поделилась впечатлениями от обучения в Италии Домника Ротарь, сыровар.

Освоив искусство сыроделия в совершенстве, Домника приехала в Электросталь. Женщина решила открыть свою сыроварню вместе с сыном и племянником.

«Наша сыроварня открылась недавно — четыре-пять месяцев назад. Фестиваль будет для нас первым большим опытом», — рассказала сыровар.

Домника, как и многие другие сыровары, привезет свою продукцию на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Мероприятие соберет на одной площадке в Истре мастеров со всей страны.

«Образ сыровара в России носит брутальный, мужской стиль. Но здесь все наоборот — очень милая, харизматическая женщина. И она составит конкуренцию всем», — отметил Виктор Туковский, специалист по развитию, племянник Домники.