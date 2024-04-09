Подмосковье 09 апреля 2024, 14:54 Женщина 39 лет в 10-й раз стала мамой в роддоме Сергиева Посада Минздрав МО

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Сергиево-Посадские врачи помогли пациентке в десятый раз стать мамой. Женщина 39 лет родила здоровую девочку весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра.

«Роды прошли без осложнений, пациентка с малышкой уже выписаны домой. Это девятые по счету роды, но ребенок — десятый в семье, так как была двойня. Разница в возрасте между всеми детьми составляет примерно полтора года», — рассказала врач акушер-гинеколог Сергиево-Посадского роддома Нина Лунева.

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В Подмосковье есть интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где находится информация о системе родовспоможения в регионе. Работает call-центр 8 (800) 550-30-03.

Родильные дома и перинатальные центры Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели Подмосковье направит около миллиарда рублей.

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