07 марта 2024, 09:59
Женщин-водителей «Мострансавто» в Воскресенске поздравили в преддверии 8 Марта
Активисты «Молодой гвардии Единой России» в Воскресенске в преддверии 8 Марта поздравили женщин-водителей местного филиала «Мострансавто». Сегодня в округе водителями общественного транспорта работают три женщины.
Каждая из женщин-водителей относится к своей работе с ответственностью и чуткостью. По их словам, чаще всего пассажиры удивляются, увидев за рулем автобуса женщину. Однако есть и постоянные пассажиры, которые радуется встрече.
«Сегодня мы поздравили сотрудниц с наступающим весенним праздником — 8 Марта. Конечно же, в этот день мы пожелали им уважения, взаимопонимания, любви, тепла в коллективе и семьях. Побольше ярких и солнечных дней, а также добрых пассажиров», — сказала руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Елизавета Коробова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что движение на участке М-5 в Люберцах запустят к концу 2024 года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Женщины
Воскресенск
8 Марта
Реклама
Реклама