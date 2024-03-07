Подмосковье 07 марта 2024, 09:59 Женщин-водителей «Мострансавто» в Воскресенске поздравили в преддверии 8 Марта Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Активисты «Молодой гвардии Единой России» в Воскресенске в преддверии 8 Марта поздравили женщин-водителей местного филиала «Мострансавто». Сегодня в округе водителями общественного транспорта работают три женщины.

Каждая из женщин-водителей относится к своей работе с ответственностью и чуткостью. По их словам, чаще всего пассажиры удивляются, увидев за рулем автобуса женщину. Однако есть и постоянные пассажиры, которые радуется встрече.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Сегодня мы поздравили сотрудниц с наступающим весенним праздником — 8 Марта. Конечно же, в этот день мы пожелали им уважения, взаимопонимания, любви, тепла в коллективе и семьях. Побольше ярких и солнечных дней, а также добрых пассажиров», — сказала руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Елизавета Коробова.

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