Подмосковье 08 марта 2023, 17:30 Женщин в семьях участников СВО в Чехове поздравили с 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня депутаты Чехова поддержали женщин семей участников спецоперации. В округе 274 такие семьи.

Председатель Совета депутатов Чехова Михаил Собакин посетил несколько из них и подарил цветы и продукты.

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Супруг Светланы уехал в зону СВО 26 октября добровольцем. Он является офицером запаса и ждал повестку, а когда не получил ее, пошел в военкомат сам.

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«Я очень благодарна, что так поддерживают депутаты и волонтеры», — заявила Светлана.

Вместе с ним в этот день из Чехова ушли пять офицеров-добровольцев и три сержанта. Изначально мужа жительницы округа направили на боевое слаживание и назначили замкомандира батальона.

«Попав в Наро-фоминскую Кантемировскую дивизию, сам уже в должности командира начал формировать себе батальон, отбирая в него бойцов. В середине декабря муж со своим батальоном уже был в зоне СВО», — добавила Светлана.

У них с Дмитрием есть сын — курсант военного училища. Он, как и мама, очень гордится отцом.

«Спасибо женщинам, что верят в своих мужчин, вдохновляют их на достижение целей, а подчас и на подвиги! Их поддержка, вера и любовь неоценимы», — поздравил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семье участника СВО из Талдома помогли решить проблему с жильем.

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