Женщин пригласили на работу водителями в «Мострансавто» | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 14:07 Женщин пригласили на работу водителями в «Мострансавто»

Читать 360tv в

Информационная кампания по набору женщин-водителей стартовала в Подмосковье. «Мострансавто» разместит яркие баннеры с информацией о вакансиях на 100 автобусах.

Жителям расскажут о плюсах работы в компании. Так, для женщин-водителей предусмотрены удобный рабочий график, бесплатная форма, а также закрепление за автобусом. Предприятие будет компенсировать оплату за дежурную группу в детском саду. Новичков с правами категорий В и С обучат.

Реклама

Чтобы пройти профессиональную переподготовку, необходимо быть старше 21 года и обладать удостоверением категорий В или С. После стажировки и сдачи экзаменов кандидат сможет приступить к работе, а во время обучения он будет получать стипендию.

Реклама

Всего в компании работают свыше восьми тысяч водителей. Для них предусмотрен расширенный соцпакет: бесплатный проезд, а также льготы на проживание в общежитии.