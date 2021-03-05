Женщин поздравят в общественном транспорте Подмосковья 8 марта

Праздничные поздравления и сюрпризы подготовили для жительниц Подмосковья, которые в Международный женский день решат воспользоваться общественным транспортом. На вокзалах и станциях «Мострансавто» женщинам подарят цветы, а в электричках прозвучат поздравления от артистов и музыкантов.

В пригородных поездах МТППК на маршрутах Москва — Крюково, Москва — Клин, Москва — Подсолнечная и Москва — Тверь прозвучат аудиопоздравления от Леонида Агутина, Дмитрия Маликова, Михаила Боярского. В билетных кассах на станциях Химки, Клин, Подсолнечная женщинам будут дарить праздничные открытки.

В поездах и терминалах «Аэроэкспресса» в Шереметьеве и на вокзалах прозвучат поздравления народного артиста Сергея Безрукова. В терминалах аэропорта Шереметьево прозвучит лирика Александра Пушкина в исполнении актера Анатолия Белого.

Также из Шереметьево 8 марта отправится уникальный рейс. Во время полета из аэропорта в аэропорт, продолжительность которого составит 3,5 часа, пассажиры смогут продегустировать блюда из бортового меню «Аэрофлота» и посмотреть премьерный показ фильма «В винном отражении».

В аэропорту Домодедово организуют трансляцию праздничных поздравлений на экранах, интерактивную фотозону и видеооткрытки на память.

Тюльпаны, мимозы и хризантемы будут дарить жительницам Подмосковья на автовокзалах и станциях «Мострансавто».

Ранее стало известно, что подмосковные государственные музеи будут бесплатно работать для женщин и детей 8 марта.