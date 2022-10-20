Женщин старше 21 года пригласили на работу водителями автобусов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 12:36 Женщин старше 21 года пригласили на работу водителями автобусов в Подмосковье

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Мострансавто решило пригласить на работу водителей не только мужчин, но и женщин. Такие вакансии можно встретить в разных городах Подмосковья. Для того, чтобы устроиться на такую работу и пройти профессиональную подготовку, надо обладать правами категории B или C. После бесплатного обучения можно будет управлять машинами категории D с последующим трудоустройством.

Как отметили в самой компании, все условия для работы женщин-водителей там достаточно комфортные. Можно самостоятельно выбирать и согласовывать для себя график по сменам, возможно работать даже и неполный день. Всем бесплатно выдают рабочую форму, работать предстоит на городских маршрутах.

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«Предприятие может оказать содействие в устройстве ребенка в ближайший к работе детский сад с группой продленного дня. Сотрудники оформляются согласно Трудовому кодексу РФ. Для женщин-водителей предусмотрены оплачиваемые ежегодные отпуска до 42 календарных дней, больничные листы, декретные отпуска и так далее.», — рассказали в Мострансавто.

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Помимо вышеописанного, работодатель может предоставить своим работникам бесплатные поездки на автобусах, также он собирается компенсировать цену путевок в детские оздоровительные лагеря. Тем, кто приехал на работу из других городов, готовы предоставить льготы на проживание в общежитиях.

В целом на программу профессиональной переподготовки приглашаются водители старше 21 года. Приступить к работе можно сразу же после того, как будут успешно сданы экзамены и пройдена стажировка. К текущему моменту на территории Московской области водителями трудятся больше 130 женщин.