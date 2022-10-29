Женам мобилизованных рассказали о мерах поддержке в Пушкино | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 05:42 Женам мобилизованных рассказали о мерах поддержке в Пушкино Глава городского округа Пушкинский Красноцветов встретился с женами мобилизованных Pxhere

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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с женами мобилизованных. Он подробнее рассказал о мерах поддержки и записал обращения. Власти делают все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно решать возникающие вопросы.

Вопросов у родных и близких пока еще много. Среди наиболее острых тем — получение региональных и федеральных выплат. Также на встрече затронули вопросы внеочередного зачисления детей военнослужащих в образовательные учреждения, освобождения от родительской платы в детских садах, предоставления бесплатного горячего питания в школах. У жены одного из мобилизованных Анастасии Исаевой эти вопросы решились автоматически.

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«Да, старший сын учится в школе. Его сейчас бесплатно кормят обедом и бесплатный кружок английского. А дочку 2,5 года освободили от оплаты детского сада», — рассказала женщина.

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Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов провел с семьями «круглый стол», подробнее рассказал о мерах поддержки и записал обращения. Глава округа отметил, что на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, поддержке мобилизованных и их семей уделили большое внимание, говорили о кредитных каникулах, бесплатном посещении детских садов и кружков, бесплатном питании в школах. И в Пушкино решение этих задач является приоритетным.

«Консолидация этого напряжения, которая сейчас имеется в обществе. Я повторюсь, 540 чел с нашего городского округа. Не так много. Поэтому, я считаю, что и социальные проблемы, мы должны решать. И не только социальные, но я считаю, что общество может консолидировать свои усилия в части нескольких семей. Их не так много. И это нормально», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Краасноцветов.

Власти Пушкино понимают тревогу семей и делают все возможное, чтобы максимально быстро и эффективно решать возникающие проблемы.