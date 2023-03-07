Подмосковье 07 марта 2023, 13:56 Женам и матерям участников СВО напомнили о мерах поддержки в Подмосковье

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В канун 8 Марта председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратился к женам и матерям участников СВО. Депутат выразил слова поддержки и напомнил о льготах и выплатах, которые действуют в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Сегодня дорогие вам люди находятся вдали от дома, защищают нашу Родину. Я выражаю огромные слова благодарности матерям и женам наших мужчин, находящихся в зоне проведения СВО», — сказал Игорь Брынцалов.

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Он подчеркнул, что семьи участников специальной военной операции не остаются без внимания. Комплексная система мер поддержки подразумевает льготы при устройстве детей в детские сады, бесплатное питание в школах, денежные выплаты, помощь в газификации дома и многое другое. Уже более восьми тысяч жителей Подмосковья, чьи родные являются участниками СВО, воспользовались теми или иными предложениями.

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