Подмосковье 16 марта 2024, 19:06 Жена участника СВО Наталья Христачева приняла участие в выборах президента в Лобне

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Супруга военнослужащего Наталья Христачева проголосовала на избирательном участке в школе № 9 в Лобне. Ее муж, который находится в зоне СВО, долго не выходил на связь, но недавно, в день рождения дочери, позвонил.

Женщина рассказала, что военнослужащий не выходил на связь около полугода, однако 2 февраля позвонил, чтобы поздравить дочь с днем рождения.

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«2 февраля у моей дочки день рождения. Он позвонил и поздравил ее с днем рождения. Она была счастлива, потому что очень переживала», — поделилась Наталья Христачева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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