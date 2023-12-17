Подмосковье 17 декабря 2023, 16:08 Жена участника СВО из Дубны стала финалисткой конкурса «Женщина-герой 2023» Телеканал «360»

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Жена участника СВО из Дубны Татьяна Большакова стала финалисткой конкурса «Женщина-герой 2023». Год назад ее супруг ушел защищать страну. С тех пор дети видят папу только онлайн, а жена — когда передает гумпомощь для мирных жителей и солдат.

«Чувства неописуемые, когда жена ко мне приезжает. Очень всегда ее жду с нетерпением, с радостью. Сразу, можно сказать, впиваемся в объятия», — рассказал боец с позывным Даур.

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Татьяна родом из Кишинева. Когда родители отправили ее социальную страницу знакомому парню из Хабаровска, никто и подумать не мог, что эта затея закончится свадьбой.

«Приеду я к тебе в Москву. Он как раз был из Хабаровска в Дубне, приехал в отпуск. Посмотрю, кто ты такой. Приехала, буквально в пятницу, суббота, воскресенье. В воскресенье обратно, в Домодедово. И вот мы буквально в пробке, когда я уехала обратно из Дубны в Домодедово говорит: поехали-ка со мной в Хабаровск. На второй день знакомства. Мы так и шутим: живем сколько лет, семь лет, да. Так и шутим, что поженились в московских пробках», — рассказала Большакова.

До брака девушка служила в мотопехоте, была сержантом сухопутных войск. Она всегда смотрела в лицо трудностям и понимала, что после свадьбы придется часто быть одной, растить детей вдали от мужа. Чтобы не впадать в депрессию, Татьяна решила помогать фронту, возить полезный груз на передовую.

В волонтерском штабе коллеги Татьяны узнали про конкурс «Женщина — герой 2023» и поняли, что это про нее. Девушка отправила видео-визитку и заполнила анкету. Среди 50 других участниц из всей МО она попала в десятку лучших.

«Сначала Танюша сказала, что определенный конкурс, там нужно дефиле, потом нужно пройти как бы выступление, чтобы они там спели, прочитали стихи или станцевали», — рассказала тетя Татьяны Любовь Коркодел.

Татьяна раньше не выступала на публике, поэтому решили сделать номер с сопровождением солистов из местного Дома Культуры, а платье сшить в стиле свадебного платья с военным принтом. Татьяна — участница фотопроекта «Женщины героев». В нем жены надевают кителя мужей в качестве поддержки. Фотография вместе с прозой героини висит в музее в здании вокзала Дубны.

Двоюродная сестра и дети тоже не отстают от Татьяны, всегда стараются порадовать военного.

«Сейчас рисуем ему подарок к Новому Году, мы его ждем, чтобы он к нам приехал на праздники. Всегда переживаем, всегда ждем. Переживаем и за него, и за Танюшу», — рассказала двоюродная сестра мужа Татьяны Анна Коркодел.

Скоро Татьяна вновь поедет на подмогу, в этот раз к полезному грузу прибавятся письма детей со словом «Папа», которое они научились писать.

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