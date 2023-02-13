Подмосковье 13 февраля 2023, 10:27 Жена мобилизованного из Подмосковья доставит гуманитарную помощь в зону СВО

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Житель Подмосковья был отправлен в зону СВО в октябре прошлого года. Его жена Екатерина примкнула к волонтерам, чтобы помочь в сборе гуманитарной помощи. Очередную партию полезного груза она планирует доставить сама.

Стать частью «Волонтеров Подмосковья» и «Команды добра» Екатерине предложила руководитель движения Елена Жарова.

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«Муж поддержал, сказав, что я активная личность и у меня все получится. У супруга своя миссия, у меня — своя. Делаю все, что в моих силах здесь, под мирным небом, пока ребята защищают и охраняют нас там», — заявила девушка.

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Она рассказала, что бойцы присылают волонтерам запросы на необходимые вещи, по которым волонтеры собирают гуманитарную помощь. Это одежда, палатки, рации, телефоны, лекарства и многое другое.

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