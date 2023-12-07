Подмосковье 07 декабря 2023, 13:02 Жена добровольца СВО из Чехова организовала сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Телеканал «360»

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Жена военнослужащего из Чехова, который отправился в зону проведения специальной военной операции на защиту Родины, организовала регулярный сбор гуманитарной помощи для бойцов. Она еженедельно доставляет на фронт медикаменты, теплые вещи и другие необходимые грузы.

Руководитель гуманитарной группы и жена военного Екатерина Мазур рассказала, что у волонтеров есть список, согласно которому любой желающий может принести вещи. Однако они принимают практически все, поскольку ничего лишним на фронте не будет — любая мелочь будет в помощь.

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Екатерина Мазур отметила, что ее муж отправился на фронт в качестве медика, чтобы спасать жизни военных, защищающих Родину.

«Для него было важно пойти помочь своим же ребятам и пошел в качестве медика. Он сказал, что если я спасу хотя бы оду жизнь, то значит я пошел туда не зря. Я должен просто должен пойти. И все», — поделилась Екатерина Мазур.

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Уже через неделю Екатерина Мазур получила звонок с неизвестного номера — это был ее муж. Он попросил прислать медикаменты, поскольку в отряде многие слегли с простудой. Женщина недолго думая закупилась всем необходимым и отправилась на фронт. За полтора года она побывала под минометными обстрелами, и сама прикрывала тыл с автоматом в руках.

«Это мои личные трофеи. Осколки от Хаммерса, он относительно недавно прилетел в одну из точек нашей разгрузки, и я оттуда собрала эти осколки», — добавила руководитель гуманитарной группы.

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Но, несмотря на все трудности, Екатерина не намерена отказываться от своих поездок и будут продолжать оказывать помощь российским военным.

«У меня же там муж, я же должна с ним там увидеться обязательно. Это такой стимул приехать, увидеться, пообщаться, обняться, как говориться. Ну он же уже полтора года на передовой и каждый шанс и возможность увидеться — это очень важно», — рассказала Екатерина Мазур.

Поддерживает женщину в этом ее отец, который с первого дня был рядом. Он работает сменным водителем, бухгалтером и грузчиком. При этом в работе волонтеров есть свои трудности.

«Ты вот знакомишься с человеком, а он погибает, и ощущение складывается что я в этом виноват. Вот это было самое сложное пережить. Потому что те, с кем не знакомился, вот они ходят, я перестал с людьми там знакомиться. Приезжаю и стараюсь близко не общаться», — поделился отец Екатерины Андрей Ветшев.

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Несмотря на это, раз в две недели волонтеры отправляются в путь. Дочь с отцом объединили вокруг себя соседей, близких, клуб «Активное долголетие», местных бизнесменов, представителей «Серебряных волонтеров». Они плетут сети и вяжут носки на фронт бойцам к новому году. При этом чеховские бабушки приглашают к себе в мастерскую всех желающих помочь бойцам.

Бизнесмены вкладываются как могут, кто-то покупает дорогие генераторы, кто-то платит за помещения склада, а кто-то помогает с материалами в своих мастерских. Но не смотря на постоянную суету и серьезность, тут находят поводы для улыбок.

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«У нас одно из подразделений достраивает баню и в эту поездку я поинтересовалась, как идет строительство бани, ребята сказали, что к следующему приезду она будет готова и жители принесли подарки для их бани», — подытожила Екатерина.

Отметим, что все грузы, собранные Екатериной уже доставлены на передовую и приносят пользу бойцам, защищающим Родину.

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