Подмосковье 06 июня 2023, 11:35 Жена бойца СВО из Ленинского округа организовала сбор гуманитарной помощи

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Жена бойца СВО из Ленинского округа объединила женщин для отправки гуманитарной помощи на передовую. Вместе с ней волонтерством занимаются около 20 человек.

Ольга Хомякова — майор полиции, сотрудник рос гвардии. Помимо работы она занимается волонтерством и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. В этом ей помогают жены и матери тех, кто также сейчас служит. Заниматься волонтерством Ольга начала, когда муж попросил прислать теплые вещи в зону проведения спецоперации.

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«Муж мне звонит и передает через мужей, через женихов, через сыновей телефоны и контакты матерей, жен. И так я создаю чат», — рассказала она.

Для помощи бойцам объединились около 20 человек. Вместе женщины собирают все необходимое и отправляют посылки каждый месяц. В них — одежда, сладости, инструменты и многое другое.

«Каждая мать, каждая жена кладет в посылку не только для своего сына. Она кладет для всего взвода. Как они ждут фотографии своих детей, рисунки. Вот это им прямо греет душу», — сказала Ольга.

Груз отвозит семейная пара волонтеров. Обратно от бойцов везут письма с долгожданными сообщениями «У меня все хорошо».

Муж Ольги сейчас находится в госпитале в Подольске, а после реабилитации он вернется к боевым товарищам. Он уверяет: с такой женой ничего не страшно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 50 человек обратились в филиал «Защитников Отечества» с начала июня. Центр дает возможность в одном месте оформить соцподдержку, трудоустройство, обеспечение лекарствами и протезами.

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