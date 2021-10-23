«Жемчужина Красногорска»: этап благоустройства завершился на набережной в микрорайоне Павшинская Пойма

Очередной этап благоустройства завершился в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Набережную посмотрел депутат Московской областной думы от Красногорска и Истры Сергей Маликов, врио главы городского округа Красногорск Вячеслав Волосевич и министр благоустройства Михаил Хайкин.

«Сегодня мы посмотрели набережную в Павшинской Пойме, можно сказать, что сегодня это становится жемчужиной Красногорска. Огромное спасибо губернатору, потому что областные деньги сюда отправляются в большом количестве. И мы видим результаты», — сказал он.

Набережная получилось длиной 3,5 километра. Здесь можно заниматься спортом, гулять, проводить вечера.

«Результаты хорошие. Посмотрели спортивную площадку, она работает, детям нравится. С утра занималась детская секция по футболу, сегодня местная молодежь пришла, баскетболом занимается и футболом. Поэтому мы рады», — сказал депутат.

Он рассказал, как к ним подходили жители, интересовались, давали советы, что нужно отремонтировать. Где-то дети увлекаются самокатами и тем самым нарушают деревянные покрытия. Специалисты будут пересматривать, где-то восстанавливать, чтобы сохранить баланс между интересным решением и материалами, которые не разрушаются.

«Потому что понятно, что, если делаешь красиво, время проводить хотят все, а запретить детям заниматься современными увлечениями очень сложно и будет неправильно. Надо адаптировать решение в том числе и под них», — отметил Маликов.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, новая набережная — одна из визитных карточек Красногорска. В рамках губернаторской программы работы проводились с учетом пожеланий жителей.

«Эту территорию мы благоустраиваем достаточно давно — несколько лет. Здесь за это время появился храм, шикарная площадь, набережная», — сказал он.

На набережной высажены деревья и кустарники, постелен газон. Для отдыхающих установлены теневые навесы с качелями и лавочки. Оборудованы детские площадки, места для занятий спортом, пешеходная и велосипедная дорожки, деревянный настил, площадка для выгула и тренировки собак.

«Здесь раньше ничего не было — пустошь, а сейчас сделали такую площадку для детей отличную. Особенно в хорошую погоду людей очень много, дети катаются на скейтах, на роликах, на самокатах, кто на чем. Племяннице моей здесь нравится», — рассказала жительница Павшинской Поймы Галина Гайда.

Вся территория в темное время суток освещена, для безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Работы по благоустройству набережной начались в 2018 году. За это время был обустроен берег длиной один километр, территория около храма, установлен памятник Георгию Победоносцу. В следующем году планируется продолжить благоустройство дальше вдоль береговой линии.