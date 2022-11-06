Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы | 360°

Подмосковье

06 ноября 2022, 21:57

Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы

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В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночные и утренние часы возможно образование гололедицы.

Предупреждение будет действовать до 08:00 понедельника 7 ноября.

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Желтый — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

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Аналогичное предупреждение вынесли для Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

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