Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы | 360°

06 ноября 2022, 21:57
Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы
В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночные и утренние часы возможно образование гололедицы.
Предупреждение будет действовать до 08:00 понедельника 7 ноября.
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Желтый — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.
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Аналогичное предупреждение вынесли для Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.
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