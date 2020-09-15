15 сентября 2020, 14:13
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе
Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве и Московской области во вторник, 15 сентября. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.
Предупреждение для Москвы о сильном ветре будет действовать до 20:00 вторника, для Подмосковья — до 21:00.
«После окончания предупреждения оповещений о погоде не требуется», — говорится в сообщении синоптиков.
В остальном погода в московском регионе достаточно стабильная. Днем во вторник температура воздуха прогреется до +18 градусов. Вероятность осадков составила 58%. Ночью похолодает до +5 градусов.
В среду, 16 сентября, дневная температура незначительно опустится — до +16 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +9 градусов.