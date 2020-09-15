«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе

Предупреждение для Москвы о сильном ветре будет действовать до 20:00 вторника, для Подмосковья — до 21:00.

«После окончания предупреждения оповещений о погоде не требуется», — говорится в сообщении синоптиков.

В остальном погода в московском регионе достаточно стабильная. Днем во вторник температура воздуха прогреется до +18 градусов. Вероятность осадков составила 58%. Ночью похолодает до +5 градусов.

В среду, 16 сентября, дневная температура незначительно опустится — до +16 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +9 градусов.