Подмосковье 19 января 2024, 11:35 Железнодорожный вокзал капитально отремонтируют в Ступине к лету Андрей Семибратов

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Глава Ступина Сергей Мужальских встретился с представителями РЖД в составе группы общественного контроля. Они обсудили ремонт здания вокзала, который планируют завершить летом этого года.

Минувшим летом привокзальную площадь благоустроили. Там расширили парковку, установили новые скамейки и остановочные павильоны, а этой весной в порядок приведут здание.

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«Остро стоял вопрос с ремонтом здания вокзала. Он находится в компетенции РЖД. При поддержке прокуратуры проблему удалось решить. Появились определенные договоренности с руководством РЖД. Весной нам пообещали начать работы», — сказал глава округа.

Андрей Семибратов

По словам представителя РЖД, капитальный ремонт не повлияет на исторический облик здания, при этом оно будет соответствовать всем современным требованиям.

«З дание вокзала будет капитально отремонтировано. Благоустроят прилегающую территорию, появится пешеходная дорожка. Фасад полностью отремонтируют с сохранением исторического вида, заменят кровлю, проведут реконструкцию внутренних помещений. Кроме этого, благоустроят посадочные платформы», — сказал начальник павелецкого направления московской дирекции пассажирских обустройств филиала «РЖД» Анатолий Старостин.

По плану в здании также обновят входную группу и установят пандус для инвалидов. Работы планируют завершить летом.

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