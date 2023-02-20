Подмосковье 20 февраля 2023, 15:41 Железнодорожный переезд в поселке Часцы в Одинцове отремонтируют к концу февраля

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Ремонт железнодорожного переезда Можайского шоссе продолжают в Одинцове. Работы проходят в поселке Часцы. По одной из полос уже открыли движение, а полностью объект заработает к концу февраля.

Из-за низких температур и снегопада завершение работ отложили на 27 февраля. К этому времени на переезде проведут ямочный ремонт по новым технологиям с использованием дорогостоящих материалов. Бетонная смесь содержит латунный наполнитель фибру — она делает покрытие устойчивым к нагрузкам и препятствует обледенению.

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Дорога была построена в этом месте в 30-х годах прошлого века. В часы пик там регулярно возникали пробки. Старт работ был осложнен тем, что переезд был в собственности Минобороны, а не округа. При поддержке губернатора Андрея Воробьева проблему удалось решить.

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