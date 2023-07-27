Подмосковье 27 июля 2023, 15:28 Железнодорожный мост на платформе «Депо» в Лобне отремонтируют к концу лета пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Капитальный ремонт железнодорожного моста продолжается на платформе «Депо» Савеловского направления в Лобне. Один из трех лестничных сходов уже отремонтировали. Работы завершатся к концу августа.

Специалисты уже заменили лестничный сход № 1, который ведет в город. Они также бетонируют ступени и площадки на сходе № 3. Он будет готов к 1 августа. Тогда же начнется ремонт схода № 2. Для этого будут привлекать спецтехнику.

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Сейчас на объекте трудится бригада из семи человек.

Напомним, ремонт железнодорожного моста на платформе «Депо» начался 1 июня. Завершить работы планируется до конца лета.

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