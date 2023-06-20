20 июня 2023, 14:07
Железнодорожные станции Гагаринская и Павловский Посад отремонтируют в 2023 году
Компания ЦППК начала капитальный ремонт станций дальнего пригорода Павловский Посад и Гагаринская. Здесь заменят плиты перекрытия, смонтируют современное освещение, обновят ограждения и не только.
Минтранс Подмосковья сообщил, что обновление станций Горьковского и Ярославского направлений планируется завершить до конца года.
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«На Павловском Посаде появится брусчатка с линиями безопасности вместо асфальтового покрытия, а на остановочном пункте Гагаринская строители обновят асфальт и отремонтируют навес. Обе станции приведем к современному стандарту качества, сделав их удобными и комфортными», — отметил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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