Подмосковье 20 июня 2023, 14:07 Железнодорожные станции Гагаринская и Павловский Посад отремонтируют в 2023 году АО «Центральная ППК»

Читать 360tv в

Компания ЦППК начала капитальный ремонт станций дальнего пригорода Павловский Посад и Гагаринская. Здесь заменят плиты перекрытия, смонтируют современное освещение, обновят ограждения и не только.

Минтранс Подмосковья сообщил, что обновление станций Горьковского и Ярославского направлений планируется завершить до конца года.

Реклама

«На Павловском Посаде появится брусчатка с линиями безопасности вместо асфальтового покрытия, а на остановочном пункте Гагаринская строители обновят асфальт и отремонтируют навес. Обе станции приведем к современному стандарту качества, сделав их удобными и комфортными», — отметил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».