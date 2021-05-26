Железнодорожные переезды отремонтировали в 10 округах Подмосковья

РЖД отремонтировало 15 железнодорожных переездов в 10 муниципалитетах Подмосковья. Работы провели на пяти переездах в Одинцовском округе, на двух в Долгопрудном, Домодедове и Рузе, а также в Истре, Красногорске, Орехово-Зуеве и Раменском.

В Одинцове на ж/д переездах уложили асфальт на пешеходных подходах и покрасили ограждения. В Долгопрудном на двух переездах рядом со станцией Лобня (4 км и 7 км участка) провели замену настила и дефектных шпал и устранили ямы.

Также отремонтировали переезд на станции Дрезна в Орехово-Зуеве, переезд 159 км в направлении Алексино в Истринском округе, переезд 10 км (станция Авиационная ветвь РГОК) в Раменском, переезд 29 км участка Москва-Рижская-Шаховская в Красногорске, 89 км и 93 км участка Москва-Смоленск в Рузе, переезд 7 км участка Кунцево-2-Усово, 46 км, 58 км, 72 км, 93 км в Одинцове, переезды 306 км и 309 км на участке Усады-Детково в Домодедове.

В этом году в Московской области отремонтируют еще порядка 130 ж/д переездов в 16 городских округах. Работы планируется завершить в октябре.