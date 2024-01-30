Подмосковье 30 января 2024, 09:06 Железнодорожную станцию Лобня реконструируют в 2025 году Unsplash

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Железнодорожную станцию Лобня реконструируют. Там построят конкорс с эскалаторами, лифтами и туалетами. Начало работ запланировано на 2025 год, а окончание — на 2026-й.

Ежедневно железнодорожной станцией Лобня пользуются почти 30 тысяч человек. Многим пассажирам электричек нужна пересадка на автобус, поэтому работе автотранспорта также уделяют особое внимание. Чтобы контролировать график работы маршрутов, перевозчики обещают ежедневно предоставлять в администрацию информацию о количестве автобусов на линиях. Еще одна тема, требующая регулярного контроля, — уборка.

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Для удобства жителей железнодорожники установили погодные модули, табло, скамейки и урны, уложили новую плитку, заменили освещение. Но высокий узкий мост над железнодорожными путями, на который нужно подниматься по лестнице, пока не уступил место современному вокзалу.

«В апреле месяце этого года начнется переустройство коммуникаций, чтобы потом хорошо встал новый конкорс. Но к конкорсу, по словам подрядчиков, приступить можно будет только в 2025-м со сроком окончания — 2026 год. Сейчас возьмем на контроль чистоту, удобство наладим, а потом будем думать, как сдвинуть побыстрее саму реконструкцию, которую наши лобненцы очень ждут», — рассказала временно исполняющая обязанности главы городского округа Лобня Анна Кротова.

В последнее время транспортная доступность Лобни заметно улучшилась. Прежде всего, благодаря Северному обходу и запуску МЦД-1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года. Трасса станет альтернативой северному участку МКАД.

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