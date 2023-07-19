Подмосковье 19 июля 2023, 15:42 Железнодорожную станцию Апрелевка в Подмосковье перевели на цифровую систему управления поездами Московская железная дорога

Читать 360tv в

Перевод на микропроцессорную систему управления поездами завершился на станции Апрелевка в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на МЖД.

Новая цифровая система повысит эффективность автоматики в несколько раз и обеспечит бесперебойное движение поездов с необходимым интервалом даже при увеличенных нагрузках. Это важно, потому что с запуском МЦД-4 количество электричек, следующих через станцию, увеличится. Также система контролирует все параметры и сигнализирует об отклонениях.

Реклама

Ранее цифровой автоматикой были оборудованы еще шесть станций Киевского направления. В ближайшее время железнодорожники переключат оставшиеся пути, после чего направление будущего МЦД-4 станет полностью цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».