30 ноября 2023, 11:18
Железнодорожную платформу модернизировали на станции Подлипки-Дачные в Королеве
Жители Королева оценили обновленную платформу на станции Подлипки-Дачные. Ее сделали выше и удобнее.
Станция Подлипки-Дачные находится на пути из Королева на Ярославский вокзал в Москве. Ранее эта платформа не до конца соответствовала стандартам безопасности. Сейчас ее благоустроили: подняли высоту, обновили покрытие, нанесли разметку. Местные жители уже оценили улучшение.
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Пользоваться платформой теперь стало безопаснее. Гораздо уменьшилось расстояние между уровнем платформы и электричкой.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
РЖД
Королев
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