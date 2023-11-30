Подмосковье 30 ноября 2023, 11:18 Железнодорожную платформу модернизировали на станции Подлипки-Дачные в Королеве Телеканал «360»

Читать 360tv в

Жители Королева оценили обновленную платформу на станции Подлипки-Дачные. Ее сделали выше и удобнее.

Станция Подлипки-Дачные находится на пути из Королева на Ярославский вокзал в Москве. Ранее эта платформа не до конца соответствовала стандартам безопасности. Сейчас ее благоустроили: подняли высоту, обновили покрытие, нанесли разметку. Местные жители уже оценили улучшение.

Реклама

Пользоваться платформой теперь стало безопаснее. Гораздо уменьшилось расстояние между уровнем платформы и электричкой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».