Железнодорожную инфраструктуру на Курском и Рижском направлениях модернизируют
23–24 апреля на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание.
Ночью с 22:00 23 апреля до 05:55 24 апреля будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Это необходимо для проведения работ по модернизации инфраструктуры.
Закроют первый путь на участке Москва Товарная — Люблино, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также пути следования. Части поездов сократят маршрут от/до Курского вокзала и станций Царицыно, Подольск, Львовская, Серпухов.
Несколько электропоездов выведут из расписания. 23 апреля последний поезд из Подольска в сторону Москвы отправится в 23:41, из Нахабино — в 23:54. 24 апреля первый поезд из Подольска на Москву поедет в 04:39, а из Нахабино — в 04:00.
Основные работы проведут в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока.
В дни работ необходимо заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».