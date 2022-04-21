Железнодорожную инфраструктуру на Курском и Рижском направлениях модернизируют

23–24 апреля на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание.

Ночью с 22:00 23 апреля до 05:55 24 апреля будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Это необходимо для проведения работ по модернизации инфраструктуры.

Закроют первый путь на участке Москва Товарная — Люблино, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также пути следования. Части поездов сократят маршрут от/до Курского вокзала и станций Царицыно, Подольск, Львовская, Серпухов.

Несколько электропоездов выведут из расписания. 23 апреля последний поезд из Подольска в сторону Москвы отправится в 23:41, из Нахабино — в 23:54. 24 апреля первый поезд из Подольска на Москву поедет в 04:39, а из Нахабино — в 04:00.

Основные работы проведут в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока.

В дни работ необходимо заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».