Железнодорожники Солнечногорска будут бороться с безбилетниками

На железнодорожную станцию Подсолнечная люди легко попадают без билета. Вход прямо за переходом. Со 2-й улицы Урицкого также можно беспрепятственно зайти на станцию.

«Да, систематические нарушения здесь идут. Будет снос данных блоков. До этого здесь у нас была плита, высотой три метра. Буквально недавно ее снесли. Мы в ближайшее время здесь установим камеры для того, чтобы поймать нарушителей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Силаев.

Раньше на участке путей был пешеходный переход. Потом его убрали, когда здесь стали ездить сапсаны. Но привычка перебегать пути в этом месте у людей осталась. Жители соседних домов, подростки, которым лень идти до подземного перехода по дороге к спортивной школе или пенсионеры, которым физически трудно сделать это, продолжают рисковать и перебегать дорогу в неположенном месте. И, конечно, безбилетники, которые хотят попасть на платформу в обход касс.

Приближающийся со скоростью 200 км/ч поезд можно заметить лишь за несколько секунд до столкновения. Для того, чтобы избежать трагедий, полиция и сотрудники администрации объединились и организовали профилактический рейд. Во время рейда гражданам раздали листовки и закрыли дыру в заборе бетонными блоками.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году от столкновения с поездом в округе погиб один человек. Штраф за переход в неположенном месте и безбилетный проезд до сих пор составляет всего 100 рублей.

Подобные рейды планируют проводить регулярно во избежание новых жертв.

Важно помнить правила поведения на железной дороге. Находясь вблизи железнодорожных путей, важно сохранять внимание, снимать наушники при переходе через пути, смотреть по сторонам и на светофор прежде, чем переходить пути, не прыгать с платформы.