Подмосковье 15 мая 2023, 21:24 Железнодорожники Подмосковья поговорят со школьниками о безопасности в преддверии каникул ОА"Центральная ППК"

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Накануне летних школьных каникул с 1 мая по 1 июня железнодорожники проводят акцию «Уступи дорогу поездам!». Специалисты беседуют с учениками образовательных учреждений о безопасности на железной дороге. Об этом сообщил Минтранс Московской области со ссылкой на МЖД.

Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге являются хождение по путям, в том числе перед приближающимся поездом, использование наушников, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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