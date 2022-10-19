Свыше 60 добровольцев из Солнечногорска онлайн подали заявки на участие в СВО | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 16:36 Свыше 60 добровольцев из Солнечногорска онлайн подали заявки на участие в СВО

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В военкоматы, которые располагаются в Подмосковье, продолжают приходить те, кто хочет принять участие в мобилизации. Например, Алексею сейчас 43 года. У него и так была бронь от мобилизации на фоне его профессии. Мужчина этот — отец четверых детей, и младшему из них всего два года. Однако для Алексея это оказались недостаточные оправдания, чтобы не вставать на защиту собственной Родины. Поэтому мужчина просто решил прийти в военкомат. Он самостоятельно подал заявление в добровольцы через портал госуслуг.

«Для каждого, можно сказать, своя родина. Моя родина — это моя семья. И безопасность моей семьи в настоящий момент — это преимущество. И для того, чтобы дальше это все не зашло, я принял решение участвовать именно сейчас», — рассказал доброволец Алексей из Солнечногорска.

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Прошла целая неделя ожидания, Алексею пришлось тщательно объясняться с семьей, а потом и с сотрудниками в военкомате. Желание и стремление мужчины оценили сразу, поэтому ему назначили дату отправки.

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Алексей такой не один во всем округе. Пришел еще 41-летний Александр, он капитан запаса. Военное прошлое у него достаточно внушительное, примерно 15 лет он отслужил в артиллерийский войсках. Решил вернуться в армию по контракту.

Начиная с 21 сентября, оказались мобилизованными уже 250 жителей Солнечногорска. Таким образом, удалось полностью выполнить мобилизационное задание.

«Формируем мы учебные центры, как на базе филиала академии РВСН имени Петра Великого. Так же военной академии военно-космической обороны, город Тверь, учебных частей, которые находятся в посёлке Мулино, Нижегородской области, Балашиха также, академия РВСН и, естественно, наши две дивизии, которые находятся в Наро-Фоминске», — рассказал военный комиссар Солнечногорска Константин Ахметшин.

Оставшиеся повестки уже успели аннулировать. Однако в военкоматы продолжают приходить все желающие. В этом округе только через портал Госуслуг получили уже 63 такие заявки. Четыре добровольца уже находятся в учебных центрах. Тех, кто хочет служить по контракту, с каждым днем становится все больше. Они все разного возраста, некоторые даже не обладают армейским опытом. Однако объединяет всех их одно — они все действительно собираются встать на защиту собственного народа.