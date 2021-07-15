Желающих изучать биоэкологию и биомедицинские технологии в МГОУ стало в 2 раза больше

На биолого-химический факультет МГОУ в этом году пришло в два раза больше абитуриентов, чем обычно. Сейчас конкурс составляет 18 человек на место, а приемная кампания в МГОУ еще не закончилась.

Андрей Темников — магистрант биолого-химического факультета МГОУ. Он более шести лет занимается генетикой кровососущих насекомых. За это время он не раз бывал в экспедициях по России. Но его любимым местом наблюдения за дикой природой стал Урал.

«Отсюда вытекает прикладная особенность, как раз моя работа диссертации. Это как изменяется наш с вами мир, территория России, а именно занимаюсь Уралом. Как под влиянием глобального изменения климата происходит смена хромосомного состава популяции», — пояснил Андрей Темников, магистрант биолого-химического факультета МГОУ.

Выездные исследования регулярно проводятся биолого-химическим факультетом МГОУ. Но есть еще пять кафедр факультета, на которых готовят будущих педагогов биологии и химии, ученых-биологов, химиков и экологов. Организовано обучение по профилям и программам бакалавриата и магистратуры. И как раз для последних открывается новая программа — «Химическое образование». На факультете есть учебные и научные лаборатории для практической подготовки студентов и научных исследований.

«Сознание нашего общества, оно немножко меняется. И меняется в ту сторону, что человек начинает понимать, что жизнь можно сохранить только тогда, когда мы знаем многое о жизни, знаем о живых системах, об их строении, о тех процессах биохимических, которые проходят в этих системах», — отметила Татьяна Ефимова, исполняющий обязанности декана биолого-химического факультета МГОУ.

Приемная кампания в МГОУ еще не завершилась, а претендентов на поступление на биолого-химический факультет уже 18 человек на место.

«Я думаю, что это связано с тем, что в этом году для поступающих предусмотрена возможность выбирать ЕГЭ альтернативный. У нас, например, русский, биология и математика профильные. В этом году ребята могли математику заменить на химию. Я думаю, именно с этим и возрос конкурс», — уточнила Ирина Щеглова, ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ.

Выпускники биолого-химического факультета смогут устроиться в школы, лицеи, колледжи, вузы. А молодых ученых ждут в научных организациях, на фармацевтических предприятиях и в лабораториях.